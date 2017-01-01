Украинский блогер попал в базу “Миротворца” за критику Зеленского
Известный украинский блогер Александр Скубченко оказался в базе сайта “Миротворец” после того, как публично раскритиковал указ президента Зеленского об упрощении получении украинского гражданства для россиян.
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Блогер возмущен тем, что за пятилетнюю каденцию Порошенко он не попадал в базу скандального сайта, а сегодня находит себя в “Чистилище”.
За 5 лет критики Порошенко я так и не удосужился чести стать номинантом "миротворца". А при новой власти - пожалуйста. За "дискриминацию" президента Украины Зеленского во враги записали, о как! Антигосударственный ресурс, который подвергается резкому осуждению в Европе и в мире, отныне на службе у Зеленского - что может быть прекраснее? Прям главное достижение за первые 100 дней, - написал Скубченко.
По мнению блогера, Зеленский таким образом только “дискредитирует себя и заигрывает с урапатриотизмом”.
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“Миротворец” указал несколько причин внесения блогера в свою базу:
- сотрудничество с антиукраинскими пропагандистскими СМИ России (страна-агрессор);
- распространение неправдивой информации направленной на дискредитацию государственных институтов Украины, Президента Украины и Зеленского В;
- манипулирование общественно значимой информацией.
Напомним, в базу “Миротворца” внесли весь экипаж самолета, который не долетел в Крым. Экипаж, который осуществил аварийную посадку в кукурузном поле” появился в базе сайта.
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