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Экшна не будет: Филипп Ильенко уходит с поста главы Госкино

Комментариев: 0
Ильенко написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию.
Экшна не будет: Филипп Ильенко уходит с поста главы Госкино

Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил об отставке.

Ильенко написал заявление по собственному желанию, заявил он в своем видеообращении.

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“Все имеет свое начало и конец. Я всегда относился в посту как к инструменту достижения своей цели, даже не цели, а мечты: возрождения украинского кино. Но любой инструмент нужен только для определенной работы в определенный момент. Моя мечта сбылась и я считаю, что моя цель была достингута“, – говорит глава Госкино.

Ильенко отметил, что не хочет превращать борьбу за это кресло в “триллер с элементами сложно постановочного экшна“, потому что это не принесет пользы индустрии.

“Поэтому сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя“.

Как сообщалось 7 мая, глава Госкино опроверг обвинения в растрате государственных денег на фильм с Зеленским.

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Теги: Филипп Ильенко, Госкино, увольнение
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Комментариев (1)
fkrfyfan    19.08.2019, 12:39
Оценка:  0
fkrfyfan
Он действительно считает, что что-то возрадилось? Ждём с нетерпением очередной украинский шедевр "Я Нина"
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