Офис Зеленского запрашивал у Вятровича справку о Польше

Офис президента выяснял у Института национальной памяти состояние отношений с Варшавой.

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Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал УП, что из Офиса президента Владимира Зеленского к нему один раз обращались за консультацией.

"Есть один прецедент. Речь идет о подготовке визита президента в Польшу в начале сентября. Мы получили от Офиса президента запрос о состоянии польско-украинских отношений в вопросе исторической политики", - отметил он.

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Вятрович рассказал, что Институт нацпамяти подготовил аналитическую справку по этому вопросу и выразил надежду, что она будет полезной для нового руководства государства. Вятрович не смог спрогнозировать, что будет с украино-польскими отношениями со сменой власти.

Он добавил, что предыдущая власть "достаточно четко" отстаивала проукраинскую позицию в этом диалоге. Но будет ли так же работать новая власть, ему сказать трудно.

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"Да, был конфликт между украинцами и поляками, но нельзя делить людей, как это делают польские политики, на жертв и палачей в этом конфликте по национальному признаку", - считает Вятрович.

"Украинцы убивали, и украинцев убивали, поляки убивали, и поляков убивали. И я убежден, что именно эта позиция позволит наконец установить нормальные отношения между Украиной и Польшей, и ни одна из стран не будет навязывать свое видение", - подчеркнул он.