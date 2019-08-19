СБУ задержала бывшего бойца АТО за торговлю оружием

У жителя Одесской области изъяли пистолеты, полтысячи патронов различного калибра и холодное оружие.

У мужчины изъяли пистолеты и патроны ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили бывшего военнослужащего, который занимался сбытом нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщил пресс-отдел СБУ.

Читай также: В Кракове задержаны 20 россиян: Конфликтовали с местными ультрас

“Житель региона – бывший военнослужащий, проходивший службу в районе проведения АТО, – незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи“, - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленник подыскивал клиентов, в частности, среди представителей криминальных кругов Одесской области.

Во время обыска у задержанного изъяли пистолеты Маузер и Экол, почти полтысячи патронов различного калибра, холодное оружие.

По информации СБУ, изъятые боеприпасы были украдены из воинских частей в районе проведения ООС и переправлены сообщниками в Одессу для реализации.

Читай также: На Буковине магазин подпольно торговал оружием и боеприпасами

Продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу.

Начата экспертиза изъятого оружия и боеприпасов.

У мужчины изъяли пистолеты и патроны ssu.gov.ua

Как сообщалось 3 августа, на Полтавщине задержали группу торговцев оружием.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.