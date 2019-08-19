Вятрович рассказал про примирение внуков ветеранов УПА и Красной армии

Бойцы, чьи деды были ветеранами Второй мировой с разных сторон, теперь воюют на одной.

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На Донбассе нужно проводить информационную работу, но без военных действий реинтегрировать оккупированные территории не получится. Об этом заявил в интервью УП Владимир Вятрович.

“Я постоянно повторяю, что российскую армию в этой войне может остановить только украинская армия, а не постсоветская, и она сейчас появляется на наших глазах“, - подчеркивает он.

Вятрович добавил, что сейчас Донбасс на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей происходит сползание в советское прошлое. Тем не менее, все это постепенно приводит к формированию антисоветского иммунитета.

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"То, что люди представляли как благоденствие, условный советский “рай“ 70-х годов, превращается в кошмар 30-40-х, когда есть репрессии, доходит чуть ли не до голода, когда люди не уверены, что будет завтра", - пояснил он также.

Что касается информационной работы, необходимо телевидение, радио, нужно проводить информационную работу с теми регионами, показывать им, что Украина - это государство, где каждый может получать нечто гораздо лучшее, уверен Вятрович.

"Особенно с молодым поколением, которое сейчас видит возможности украинского образования, безвизовые", - считает он.

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Это уже влияет на украинцев, живущих в оккупации. "Это формирует настроение ожидания, что Украина туда вернется. Но, безусловно, без военных действий, боюсь, это невозможно", - подчеркнул директор института.

"Мы активно работаем с освобожденными частями тех регионов: проводим там встречи, стараемся максимально направлять туда нашу продукцию, речь идет о научно-популярных книгах, настольных играх по истории Украины, выставках, опровергающих мифы, что Донбасс - исключительно российский", - отметил он.

"И в этих областях мы работаем как с жителями, так и с военными. Для нас очень важно иметь контакт с бойцами, которые участвуют в боевых действиях", - рассказывает Вятрович.

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Он также рассказал при это, что есть случаи, когда эта война помирила тех, чьи деды во Второй мировой воевали по разные стороны.

"Когда рядом воюют внуки или правнуки воинов УПА и Красной армии, и сегодня они вместе защищают Украину. Это долгожданное примирение, но раньше не было готовности общества, а сейчас это совершенно искренне", - заверил директор института.

Напомним, ранее Вятрович рассказал, что к нему обращались из Офиса президента за справкой о Польше.

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