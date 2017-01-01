Иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку

Полицейские задержали преступника. У него при себе был пистолет.

В Коростене Житомирской области 45-летний иностранец похитил 25-летнюю украинку и вывез ее за границу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Предварительно известно, что в конце 2018 года 25-летняя потерпевшая и 45-летний злоумышленник познакомились в Коростене. Они некоторое время общались. После этого девушка решила порвать отношения и уехала на работу в Киев.

В начале июля 2019 года иностранец со своим другом приехали к дому матери девушки и методом пыток пытались узнать новый адрес ее дочери. Женщину заставили позвонить девушке и попросить приехать.

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После того, как потерпевшая приехала домой к матери, злоумышленник начал требовать, чтоб она вместе с другом престуника уехала в его страну. Иначе злоумышленники грозились убить ее мать.

Девушка пересекла границу с другом злоумышленника. Только после этого ее мать отпустили.

Злоумышленник был вооружен npu.gov.ua

В начале августа похищенная девушка смогла вернуться в Украину и сразу же обратилась в полицию. Злоумышленник тоже вернулся за своей жертвой и начал ее преследовать.

18 августа преступника арестовали при попытке очередного похищения девушки. На данный момент полиция разыскивает подельника иностранца.

Полиция проводит расследование по нескольким статьям УК - ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст. 147 (захват заложников) и ч.3 ст. 149 (торговля людьми или другая незаконная сделка относительно человека). Законодательство Украины предусматривает за подобные действия заключение на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, под Киевом парень убил и закопал в лесу 23-летнего сожителя своей матери. Убийца уже задержан и во всем признался.

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