Зеленский и Нетаньяху договорились улучшить ситуацию с визитами украинцев в Израиль

Президент заверил, что массовых отказов украинским гражданам во въезде больше быть не должно.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху решить проблему с отказами на въезд украинском в Израиль, передает "Европейская правда".

Об этом он сказал на совместной с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции. "В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль", - сказал Зеленский.

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"Мы договорились окончательно решить эту проблему. Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сообщил президент.

В июле МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая должна помочь преодолеть кризисы в связи с массовым отказом во въезде гражданам обеих стран.

По статистике ГНСУ, 4,5 тысячи граждан Украины получили отказ о пересечении границы в 2017 году, 3,5 тысячи украинцев не пропустили в 2018 году, а за первую половину 2019 года посетить Израиль не смогли 2,5 тысячи украинцев.

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Ранее МИД заявил, что не исключает возможности отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников продолжат систематически нарушаться на границе.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве. Нетаньяху прилетел в Украину впервые за 20 лет.

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