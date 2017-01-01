Под Днепром мужчина пытался взорвать сожительницу и ее ребенка

Предварительно известно, что злоумышленник был пьян.

В Днепропетровской области пьяный мужчина угрожал взорвать дом гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Инцидент произошел в городе Подгорное вчера, 18 августа. В доме находилась женщина и ее 9-летняя дочка. В гости к ним зашел пьяный сожитель женщины и начал угрожать. Злоумышленник вел себя неадекватно, разбил некоторые вещи и ругался матом.

Только ночью заложники смогли сбежать на улицу и вызвать полицию. Между тем, злоумышленник не прекратил угрозы взорвать дом даже в присутствии полиции. Тогда копами было принято решение ввести специальную операцию “Гром”, чтобы задержать преступника.

Гранату изъяли dp.npu.gov.ua

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На данный момент мужчину отправили в СИЗО. Против него заведено два уголовных дела. Если вина злоумышленника будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в Черновцах мужчина до смерти избил сожительницу. Смерть женщины наступила в результате нанесения множественных телесных повреждений. За содеянное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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