Кто спичрайтер президента: В Офисе президента сделали заявление

Костюк отметил, что свои речи практически полностью пишет сам Зеленский.

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Юрий Костюк признался, что свои речи гарант практически полностью пишет самостоятельно. Об этом он рассказал в ходе интервью Громадському.

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У Костюма спросили, кто пишет тексты для президента, ведь они до сих пор пестрят фразами “Квартала”.

Я помогаю. У нас есть такое узкий круг креативных людей. Главный у нас райтер, на самом деле, - президент, - признался Костюк.

Также соратник президента рассказал, что каждую речь пишут вместе. Нет единой схемы написания президентской речи.

У нас нет такой схемы, пришел я, принес три страницы текста, и президент это просто прочитал и потом сказал. Ключевые важные масштабные обращения, если это не спонтанное - обсуждаются, - добавил он.

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Кроме того, Костюк рассказал, что обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом поговорить на фоне скандала с телемостом писали общими усилиями. Аналогичная ситуация и с речью на инаугурации.

Там очень много есть мнений и таких находок лично президента. У нас есть также и Сергей Шефир, который работал в "Квартале 95", я, который работал в "Квартале 95". Часто мы обсуждаем определенные вещи, и потом как-то формируется, - добавил Костюк.

Напомним, Зеленский отказал в интервью российскому изданию. У президента говорят, что у него нет времени.

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