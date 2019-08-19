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Кто спичрайтер президента: В Офисе президента сделали заявление

Комментариев: 3
Костюк отметил, что свои речи практически полностью пишет сам Зеленский.
Зеленский сам пишет себе речи
Зеленский сам пишет себе речи
president.gov.ua/

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Юрий Костюк признался, что свои речи гарант практически полностью пишет самостоятельно. Об этом он рассказал в ходе интервью Громадському.

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У Костюма спросили, кто пишет тексты для президента, ведь они до сих пор пестрят фразами “Квартала”. 

Я помогаю. У нас есть такое узкий круг креативных людей. Главный у нас райтер, на самом деле, - президент, - признался Костюк.

Также соратник президента рассказал, что каждую речь пишут вместе. Нет единой схемы написания президентской речи.

У нас нет такой схемы, пришел я, принес три страницы текста, и президент это просто прочитал и потом сказал. Ключевые важные масштабные обращения, если это не спонтанное - обсуждаются, - добавил он.

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Кроме того, Костюк рассказал, что обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом поговорить на фоне скандала с телемостом писали общими усилиями. Аналогичная ситуация и с речью на инаугурации.

Там очень много есть мнений и таких находок лично президента. У нас есть также и Сергей Шефир, который работал в "Квартале 95", я, который работал в "Квартале 95". Часто мы обсуждаем определенные вещи, и потом как-то формируется, - добавил Костюк.

Напомним, Зеленский отказал в интервью российскому изданию. У президента говорят, что у него нет времени.

 

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Теги: Зеленский, спичрайтер, ОП, Костюк
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Комментариев (3)
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Peyot    19.08.2019, 15:33
Оценка:  +1
Peyot
то есть малоросы должны сейчас поверить что человек который пишет сам речи потом их даже с бумажки сам прочитать не может?
Letohradek    19.08.2019, 15:23
Оценка:  +3
Letohradek
Ну надо же ... какой маладец ))
ВосставшийИзБана    19.08.2019, 15:07
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Сам себя не похвалишь ...
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