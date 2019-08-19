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Украина и Израиль подписали ряд соглашений

Комментариев: 4
В присутствии Зеленского и Нетаньяху были подписаны ряд соглашений в образовании, сельском хозяйстве и экономике.
Нетаньяху и Зеленский в Киеве
Нетаньяху и Зеленский в Киеве
president.gov.ua
Украина и Израиль в понедельник, 19 августа, подписали ряд двусторонних соглашений. Как сообщает Офис президента, подписания состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
 
Так, были подписаны соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях Израиля.
 
Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Израильским патентным ведомством Министерства юстиции.
 
Кроме того, послы двух государств подписали Программу сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом Министров Украины и Правительством Израиля на 2019-2022 годы.
 
Напомним, супруга Нетаньяху скандалила в самолете и, прибыв в Киев, бросила на землю хлеб-соль. По эпизоду с хлебом-солью пока не дали официальных комментариев. 
 

 

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Теги: Украина, Израиль, договор, соглашение, Нетаньяху, Владимир Зеленский
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Комментариев (4)
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entranceandexit    19.08.2019, 17:09
Оценка:  +1
entranceandexit
иврит зачем?а ..вместо русского..понятно!
futbolprognoz    19.08.2019, 16:52
Оценка:  +3
futbolprognoz
ну в след.раз давайте ей не хлеб-соль, а рюмку горилочки.
T-REX2    19.08.2019, 16:43
Оценка:  +2
T-REX2
Одолжил еврею еще и должен остался
Кайдаш    19.08.2019, 16:40
Оценка:  +1
Кайдаш
Шолом, панове, вам алейхем....
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