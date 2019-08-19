Украина и Израиль подписали ряд соглашений

В присутствии Зеленского и Нетаньяху были подписаны ряд соглашений в образовании, сельском хозяйстве и экономике.

Нетаньяху и Зеленский в Киеве president.gov.ua

Украина и Израиль в понедельник, 19 августа, подписали ряд двусторонних соглашений. Как сообщает Офис президента, подписания состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Читай также: Зеленский и Нетаньяху договорились улучшить ситуацию с визитами украинцев в Израиль

Так, были подписаны соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях Израиля.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Израильским патентным ведомством Министерства юстиции.

Читай также: Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве

Кроме того, послы двух государств подписали Программу сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом Министров Украины и Правительством Израиля на 2019-2022 годы.

Напомним, супруга Нетаньяху скандалила в самолете и, прибыв в Киев, бросила на землю хлеб-соль. По эпизоду с хлебом-солью пока не дали официальных комментариев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram