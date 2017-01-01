Во Львовской области женщина выжила после столкновения с поездом

Медики говорят, что она родилась в рубашке.

Во Львовской области поезд осуществил наезд на женщину. Между тем, она отделалась всего несколькими переломами. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Предварительно известно, что инцидент случился вчера, 18 августа, в Золочевском районе на железнодорожном перегоне Задворье - Красне.

Женщина была госпитализирована в местную больницу. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом правого плеча и закрытый перелом левой руки.

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Известно, что пострадавшей 63 года. Детали происшествия расследует полиция. Медики говорят, что потерпевшая родилась в рубашке.

Напомним, назначены четыре дополнительных поезда ко Дню Независимости. Поезда будут курсировать во Львов, Днепр, Харьков и Сумы 23-27 августа.

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