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Во Львовской области женщина выжила после столкновения с поездом

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Медики говорят, что она родилась в рубашке.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

Во Львовской области поезд осуществил наезд на женщину. Между тем, она отделалась всего несколькими переломами. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. 

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Предварительно известно, что инцидент случился вчера, 18 августа, в Золочевском районе на железнодорожном перегоне Задворье - Красне. 

Женщина была госпитализирована в местную больницу. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом правого плеча и закрытый перелом левой руки.

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Известно, что пострадавшей 63 года. Детали происшествия расследует полиция. Медики говорят, что потерпевшая родилась в рубашке. 

Напомним, назначены четыре дополнительных поезда ко Дню Независимости. Поезда будут курсировать во Львов, Днепр, Харьков и Сумы 23-27 августа. 

 

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Теги: поезд, наезд, Львовская область, перелом
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