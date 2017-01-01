В Николаевской области военный зарезал сослуживца

Злоумышленник сбросил тело жертвы в реку, а сам заказал такси и поехал в Николаев, где его задержала полиция.

В городе Первомайск обнаружили тело 20-летнего военнослужащего из Николаева с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки. Сотрудники полиции установили, что убийство совершил 19-летний знакомый потерпевшего, также военный, житель Еланецкого района. Об этом сообщает управление Нацполиции в Николаевской области в понедельник, 19 августа.

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Как выяснилось, вечером, 12 августа, после службы молодые люди решили развлечься. Во время совместного отдыха, который не обошелся без употребления алкоголя, на берегу реки между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

Выяснение отношений между парнями закончилось тем, что младший из них нанес девять ударов ножом в область грудной клетки приятелю, от которых тот скончался на месте. Злоумышленник, пытаясь скрыть следы преступления, сбросил тело в реку, а сам, собрав необходимые вещи и заказав такси, поехал на родину, где его и задержали сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции, - говорится в сообщении.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Военному грозит заключение на срок от семи до пятнадцати лет. По представлению следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, под Киевом контрактник под наркотиками застрелил гражданского. От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в больнице.

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