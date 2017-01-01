Трагедия в отеле "Токио Стар": В Балте похоронили парня и девушку

Прокуратура области опровергла сообщение о задержании еще трех подозреваемых.

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Сегодня, 19 августа, в райцентре Балта Одесской области похоронили 18-летнюю Ольгу Романюк и 17-летнего Николая Кравченко, которые погибли в результате пожара в одесской гостинице “Токио Стар“.

Об этом сообщила пресс-служба Балтской райгосадминистрации, передает Думская.

Напомним, во время пожара в гостинице “Токио Стар“, который произошел в ночь на 17 августа, погибли 9 и пострадали 10 человек.

Как сообщалось, 17 августа, правоохранители задержали владельца сгоревшей гостиницы Токио Стар предпринимателя Вадима Черного.

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Стоит отметить, что ранее появилась информации о задержании еще трех человек по этому делу, однако затем прокуратура области опровергла это сообщение. Об этом ЛИГА.net сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По информации ведомства, в указанном деле пока фигурирует один человек - это собственник гостиницы. Ему уже сообщено о подозрении. Ходатайство об избрании меры пресечения передано в суд. В прокуратуре рассчитывают, что заседание по избранию ему меры пресечения пройдет уже сегодня до конца дня.

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