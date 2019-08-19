Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нетаньяху пригласил Зе в Иерусалим на следующей неделе

Комментариев: 4
В ближайшее время президента Владимира Зеленского ждут в Израиле.
Зеленский и Нетаньяху договорились о визите в Израиль украинского президента
Зеленский и Нетаньяху договорились о визите в Израиль украинского президента
president.gov.ua

Читай также: Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве

В ближайшее время президент Владимир Зеленский посетит Иерусалим, заявил 19 августа премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Киеве с украинским лидером, передает “Гордон“.

“Я здесь не был 20 лет и вижу произошедшие изменения. И вижу ваше желание ускорить эти изменения. Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить вас в Иерусалим", - заявил он.

Читай также: Супруга Нетаньяху скандалила в самолете и, прибыв в Киев, бросила на землю хлеб-соль

"Мы уже договорились, что это произойдет на следующей неделе. Ну, если не на следующей неделе, то, по крайней мере, очень скоро. Приглашаем в нашу столицу“, – добавил Нетаньяху.

Это первый визит главы израильского правительства в Украину с 1999 года. В ходе встречи с Зеленским они договорились о расширении зоны свободной торговли между странами на сферу услуг, а также о том, чтобы прекратились массовые отказы в визах украинцам.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, Нетаньяху, Иерусалим, Израиль, визит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Мамай1648    19.08.2019, 16:37
Оценка:  -2
Мамай1648
На гастроли, наверное.
Катилин    19.08.2019, 16:29
Оценка:  +1
Катилин
А почему олигархические издания, демократичные конечно и неподкупные, не писали в своих материалах "По", во время правления Порошенко?=) Исправляться ведь придётся, когда хозяев садить начнут...)
Мамай1648    19.08.2019, 16:36
Оценка:  -2
Мамай1648
Потому что По, так себя не называл. А тебе садилку вырвут…
Катилин    19.08.2019, 17:19
Оценка:  0
Катилин
Да, да, да. Конечно. Зеленский себя тоже Зе не называет, это по первому вопросу.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь