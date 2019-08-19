Нетаньяху пригласил Зе в Иерусалим на следующей неделе

В ближайшее время президента Владимира Зеленского ждут в Израиле.

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В ближайшее время президент Владимир Зеленский посетит Иерусалим, заявил 19 августа премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Киеве с украинским лидером, передает “Гордон“.



“Я здесь не был 20 лет и вижу произошедшие изменения. И вижу ваше желание ускорить эти изменения. Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить вас в Иерусалим", - заявил он.

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"Мы уже договорились, что это произойдет на следующей неделе. Ну, если не на следующей неделе, то, по крайней мере, очень скоро. Приглашаем в нашу столицу“, – добавил Нетаньяху.



Это первый визит главы израильского правительства в Украину с 1999 года. В ходе встречи с Зеленским они договорились о расширении зоны свободной торговли между странами на сферу услуг, а также о том, чтобы прекратились массовые отказы в визах украинцам.

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