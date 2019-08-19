За поставки оборудования для угольных шахт "ДНР" будут судить троих подозреваемых

Сотрудники СБУ задокументировали переправку террористам оборудования на сумму в десятки миллионов гривен.

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СБУ сообщила о подозрении трем лицам, причастным к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Привлеченные к операции Объединенных сил оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации “ДНР“, - говорится в сообщении.

После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы в оккупированные территории Донецкой области для использования на "национализированных" предприятиях.

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Сотрудники СБУ задокументировали переправку террористам оборудования на сумму 30 млн гривен. Средства направлялись на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей.

Гендиректору предприятия, который является депутатом Донецкого облсовета, его заместителю, а также еще одному участнику преступной сделки сообщили о подозрении по ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось 19 июля, сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы компаний “Мотор Сич“, которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации “ДНР“.

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