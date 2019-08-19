В кабинете зама Луценко обнаружили прослушку. Винят Сытника

У генпрокурора связывают такую находку с тем, что замгенпрокурора руководит прокурором по делу Артема Сытника.

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В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора было обнаружено несанкционированное прослушивающее спецсредство. Об этом написала в Facebook спикер генпрокурора Лариса Сарган.

На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт.

“Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по Артему Сытнику“, - отметила Сарган.

Она также рассказала, что во вторник в 9:00 в Сарненском суде Ровенской области состоится очередное заседание по рассмотрению админпротокола, связанного нарушением директором НАБУ Артемом Сытником ограничений при получении подарков.

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Производство касается отдыха Сытника на одной из охотничьих баз в Ровенской области. Суд заслушает как свидетелей стороны обвинения, так и свидетелей стороны защиты. Судебное заседание открытое, в том числе и для СМИ. Сам Сытник должен присутствовать в помещении Соломенского райсуда для видеоконференции с Сарненским судом.

Что касается прослушки кабинета Сарненвкой, Сарган подчеркнула, что для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора (руководителя САП-заместителя генпрокурора), или от самого генпрокурора.

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“Ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую ​​“прослушку“ не санкционировали“, - подчеркнула она.

По факту обнаружения несанкционированной “прослушки“ в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство.

Напомним, ранее в соцсетях прошел флешмоб из-за элитного отдыха директора НАБУ.

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