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Разумков заявил, что нардепам мало платят

Комментариев: 1
Глава Слуги народа хочет для украинских депутатов зарплаты как европейских и хороший соцпакет.
50 тысяч гривен зарплаты нардепам - мало, считает Разумков
50 тысяч гривен зарплаты нардепам - мало, считает Разумков
Радио Свобода

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что украинским нардепам платят недостаточно. Об этом он сказал в интервью НВ.

Если честно, то нет (не справедливая зарплата, - ред.), она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная... Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты - достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж, - говорит Разумков.

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В то же время он не сказал, какую зарплату считает адекватной, отметив, что "здесь нужна экспертная дискуссия".

На уточняющий вопрос, какой должна быть зарплата у бывшего безработного молодого парня из Запорожья (представитель Слуги народа - ред.), чтобы он не брал взяток в Раде, Разумков посоветовал спросить у самого "парня из Запорожья".

По его мнению, за 40 тысяч гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно.

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Разумков также добавил, что ему хватит будущей зарплаты спикера, которая составляет около 50 тысяч гривен, потому что он сформировал себе "материальную подушку благодаря бизнесу".

Напомним, Разумков обещает большую политическую реформу и недоволен Супрун. Глава партии "Слуга народа" также считает, что одной из трех ключевых реформ должна стать образовательная.

 

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Теги: депутаты, зарплаты, нардепы, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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Комментариев (1)
Николай510    19.08.2019, 17:17
Оценка:  +2
Николай510
Сначала конфисковать у жулья всё наворованное - эти деньги пойдут на повышение пенсий и новорождённых детей, организовав и возродив украинскую экономику за счёт национализации всего украденного начинать поднимать общий уровень социального обеспечения людей и лишь тогда - "депутатам!!! за безделье!
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