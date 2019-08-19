Разумков заявил, что нардепам мало платят

Глава Слуги народа хочет для украинских депутатов зарплаты как европейских и хороший соцпакет.

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что украинским нардепам платят недостаточно. Об этом он сказал в интервью НВ.

Если честно, то нет (не справедливая зарплата, - ред.), она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная... Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты - достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж, - говорит Разумков.

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В то же время он не сказал, какую зарплату считает адекватной, отметив, что "здесь нужна экспертная дискуссия".

На уточняющий вопрос, какой должна быть зарплата у бывшего безработного молодого парня из Запорожья (представитель Слуги народа - ред.), чтобы он не брал взяток в Раде, Разумков посоветовал спросить у самого "парня из Запорожья".

По его мнению, за 40 тысяч гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно.

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Разумков также добавил, что ему хватит будущей зарплаты спикера, которая составляет около 50 тысяч гривен, потому что он сформировал себе "материальную подушку благодаря бизнесу".

Напомним, Разумков обещает большую политическую реформу и недоволен Супрун. Глава партии "Слуга народа" также считает, что одной из трех ключевых реформ должна стать образовательная.

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