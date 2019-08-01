"Амбиций у меня нет, готов передать власть цивилизованно" - Полторак

Министр обороны заверил, что подготовит “нормальную базу“ новому руководству оборонного ведомства.

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Министр обороны Степан Полторак заверяет, что готов цивилизованно передать власть своему преемнику. Об этом он заявил в интервью АрмияInform.

“Политических амбиций у меня точно нет. Считаю, что человек, который хочет не наследить, а оставить след, должен работать практически“, - подчеркнул он.

“Я понимаю, что меня ожидает. Но, откровенно говоря, еще не думал над тем, чем заниматься. Однозначно, что постараюсь быть максимально полезным для Украины и Вооруженных Сил“, - заверил Полторак.

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Он подчеркнул, что цивилизованная передача власти является огромной проблемой украинской политической культуры и традиции.

“К сожалению, наши политики не всегда делают выводы, и это происходит потому, что некоторые политические силы и отдельные деятели впереди всех проблем ставят собственные амбиции или желание иметь привлекательный вид, или сведение каких-то счетов“, - посетовал министр.

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“Я честно сказал президенту Владимиру Зеленскому во время инаугурации, что доработаю до последнего дня каденции на посту министра обороны. И что Вооруженные Силы будут выполнять задачи по назначению и я сделаю все возможное, чтобы этот переходный период в армии не почувствовали“, - отметил Полторак.

Он заверил, что подготовит “нормальную базу“ новому руководству оборонного ведомства. “Имею в виду финансово-экономическое обоснование, подготовку предложений в бюджет 2020-го, выполнение государственного оборонного заказа, принятие решения об обеспечении ВСУ“, - говорит министр.

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“Это фактически готовый “стартовый пакет“ для следующей команды. Кроме того, готовим ряд предложений во время встреч с новоизбранными народными депутатами Украины, которые планируют зайти в комитет национальной безопасности и обороны“, - рассказал Полтора.

“Это для того, чтобы максимально качественно передать полученные за эти годы наработки, чтобы существовала преемственность решений и реформ. Потому что если этого не будет, мы их никогда не завершим успехом“, - считает он.

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Полторак подчеркнул, что готов консультировать всех, от кого зависит судьба украинского войска и обороны государства. Я не прячу под одеялом все наработки, которые есть. Могу говорить о текущих проблемах, готов объяснить, почему и в каких аспектах не удалось найти выход из положения“, - говорит он.

“Мой приоритет абсолютно неамбициозный - чтобы дело, которое мы начали, и реформы двигались вперед“, - заверил министр.

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“Мы передаем все наработки, которые не успели сделать, или видение угроз, которые видели, но не смогли на них отреагировать. У нового руководства будет возможность четко и плавно войти к исполнению своих обязанностей. Я готов им помогать и поддержать“, - добавил он.

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