Военные получать премии ко Дню Независимости

Полторак пообещал, что премии будут.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что премии, которые президент Владимир Зеленский пообещал военным ко Дню Независимости, будут выплачены. Об этом он рассказал в ходе интервью АрмияИнформ.

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Он заявил, что Минобороны имеет финансовые ресурсы для того, чтоб выплатить украинским защитникам премии, обещанные президентом.

Президент принял решение о выплате премий военным ко Дню Независимости - у нас финансовый ресурс позволяет это реализовать. И я подпишу соответствующий приказ о надлежащих выплатах, - сказал Полторак.

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Министр обороны также акцентировал, что нужно “четко законодательно определить порядок проведения парадов: когда и по какому поводу проводить, с какой целью”.Полторак напомнил, что решение о параде принимает главнокомандующий - президент Владимир Зеленский. Решение президента - парад не проводить, и министерство обороны будет его выполнять.

Напомним, Зеленский толкнул министра обороны Полторака. Официальных комментариев по данному инциденту пока нет.

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