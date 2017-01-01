СМИ пишут о личной заинтересованности руководителей из прокуратур в преследовании судей Окружного админсуда Киева

В деле судей Окружного административного суда Киева могут быть заинтересованы лично директор НАБУ Артем Сытник и руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как сообщалось ранее, 26 июля в суд с обысками пришли сотрудники НАБУ и Генпрокуратуры. По версии следствия, судьи этого суда системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. Со своей стороны адвокат Евгений Солодко сообщил, что в ходе обыска силовики повредили сервер суда и изъяли материалы дел, в которых фигурируют Сытник и Горбатюк. Дела могут касаться коррупционных преступлений и хода расследования убийств на Майдане во время Революции достоинства.

«От того, какое решения Высшего совета правосудия примет по судьям Окружного админсуда, можно будет сделать вывод относительно того: к чему приведет возможное политическое давление на членов Окружного админсуда и влияют ли представители бывшей власти на Совет», — пишет РБК-Украина.

Напомним, в ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Глава суда Павел Вовк назвал обыски в помещении суда «цирком».