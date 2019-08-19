Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина на втором месте в списке должников РФ

Комментариев: 4
В РФ подсчитали, сколько им должна Украина.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В России подсчитали, что Украина им должна 3,7 млрд долларов. Такие данные опубликовал российский РБК.

Читай также: В кабинете зама Луценко обнаружили прослушку. Винят Сытника

Долг считали по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния (ФНБ) приобрел в декабре 2013 года. Между тем, эти еврооблигации Украина купила при Викторе Януковиче. В декабре 2015 года новые власти Украины объявили по этим бумагам дефолт, не выплатив тело долга и финальный купон.

РФ подала в британский суд иск против Украины, поскольку еврооблигации регулировались законодательством Великобритании. Суды до сих пор не окончены. Украина акцентирует, что эти бумаги были коммерческими, а значит не считаются межгосударственным кредитом.

Читай также: Разумков заявил, что нардепам мало платят

Однако в Минфине России заявляют, что это был двусторонний межправительственный заем, и учитывают его на балансе ФНБ.

Официально Украина признает долг перед РФ в размере 0,61 млрд долларов, который образовался в 90-х годах за поставки российского газа.

На первом месте в списке должников РФ стоит Беларусь, на третьем - Венесуэла.

Рейтинг должников РФ
Рейтинг должников РФ
rbc.ru

Напомним, в ФСБ заявили, что из Украины в РФ за полгода приехали 178 тысяч работников и студентов. Украина - на четвертом месте и по количеству студентов, и по количеству работников среди стран, граждане которых приехали в РФ в этом году. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: должник, РФ, Украина, еврооблигации
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
wnt    19.08.2019, 18:49
Оценка:  -1
wnt
После всего того, что РФ совершила по отношению к Украине, это ОНА должна компенсировать все убытки и ущерб!! Ау-у...Зеленский!!! где адекватный ответ и отстаивание интересов страны??
VSHIVANKA    19.08.2019, 18:40
Оценка:  0
VSHIVANKA
НА ОКРАИНЕ НЕТ НИЧЕГО СВОЕГО, КРОМЕ ДОЛГОВ , ГРЯЗИ ПОД НОГТЯМИ И ПЕРИОДИЧЕСКИ МЕНЯЮЩИХСЯ ХОЗЯЕВ.....))))
НЕРАБЫ ХУЛЕ.....))))
wnt    19.08.2019, 18:52
Оценка:  0
wnt
в Российской Педерации сами русские - рабы своих господ, и бесхребетные жертвы своих царьков, вождей и президентов...вызывают одну лишь жалость.
Lyonya-Space    19.08.2019, 18:13
Оценка:  -2
Lyonya-Space
По репатриации будет взаимозачёи + возврат Янукович и КО.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь