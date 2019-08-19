Украина на втором месте в списке должников РФ

В РФ подсчитали, сколько им должна Украина.

В России подсчитали, что Украина им должна 3,7 млрд долларов. Такие данные опубликовал российский РБК.

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Долг считали по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния (ФНБ) приобрел в декабре 2013 года. Между тем, эти еврооблигации Украина купила при Викторе Януковиче. В декабре 2015 года новые власти Украины объявили по этим бумагам дефолт, не выплатив тело долга и финальный купон.

РФ подала в британский суд иск против Украины, поскольку еврооблигации регулировались законодательством Великобритании. Суды до сих пор не окончены. Украина акцентирует, что эти бумаги были коммерческими, а значит не считаются межгосударственным кредитом.

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Однако в Минфине России заявляют, что это был двусторонний межправительственный заем, и учитывают его на балансе ФНБ.

Официально Украина признает долг перед РФ в размере 0,61 млрд долларов, который образовался в 90-х годах за поставки российского газа.

На первом месте в списке должников РФ стоит Беларусь, на третьем - Венесуэла.

Рейтинг должников РФ rbc.ru

Напомним, в ФСБ заявили, что из Украины в РФ за полгода приехали 178 тысяч работников и студентов. Украина - на четвертом месте и по количеству студентов, и по количеству работников среди стран, граждане которых приехали в РФ в этом году.

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