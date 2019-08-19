Зеленский и Нетаньяху в Бабьем Яру высказались об антисемитизме

Лидеры Украины и Израиля почтили память погибших в Бабьем Яру во время Второй мировой войны.

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Президент Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с женой Сарой почтили память жертв трагедии Бабьего Яра. Об этом сообщила пресс-служба президента.

“Сейчас есть только две эмоции. Уныние и боль, от которой разрывается сердце. Сегодня мы вспоминаем события 1941 года и переживаем эту жуткую и трагическую страницу общего прошлого украинского и еврейского народов“, - сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что 78 лет назад немецкие оккупационные войска начали массовые расстрелы в урочище Бабий Яр. По его словам, эти ужасные события можно описать тремя “невозможно“: невозможно понять, невозможно забыть и простить, невозможно допустить снова.

“Перед глазами - страшная бесконечная очередь людей, которые не понимали, что их ведут на смерть. Большинство убитых были еврейской национальности“, - отметил он.

Владимир Зеленский добавил, что, расстреляв всех евреев, которых смогли найти, нацисты начали расправляться с другими пленными, цыганами и украинцами, которые боролись за свое государство.

Зеленский, Нетаньяху и его жена почтили память жертв расстрелов president.gov.ua

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“Тоталитарный советский режим наложил табу на такие темы, как Холокост, Бабий Яр, Голодомор, и долго умалчивал истинные масштабы этих преступлений. По разным данным, в период нацистской оккупации в Бабьем Яру было расстреляно от 70 до 200 тысяч человек“, - отметил он.

“Память о жертвах должна служить предупреждением о том, что идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое и самое ценное - человеческую жизнь. Сегодня здесь, в Бабьем Яру, мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы не допустить никаких проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве“, - подчеркнул Зеленский.

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“Украина вместе со всем миром демонстрирует единство и стоит на страже гуманизма, толерантности, свободы и демократии. Ради третьего “невозможно“ - невозможно допустить снова“, - резюмировал президент.

Со своей стороны Нетаньяху выразил благодарность президенту и правительству Украины за сохранение памяти жертв Холокоста. “Вы действительно делаете значительный вклад в борьбу с антисемитизмом“, - отметил он.

Также Премьер-министр Израиля попросил и в дальнейшем почтить память жертв Холокоста в Бабьем Яру, не забывать о трагедии, чтобы она не повторилась.

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Напомним, ранее Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим на следующей неделе.

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