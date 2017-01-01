Сгоревшая в Одессе гостиница была зарегистрирована как склад

Ни в каких регистрационных документах отель не упоминается. Здание фигурирует в документации как складские помещения.

Здание трамвайного депо, которое превратилось в гостиницу Токио Стар, по документам реконструировали в складские помещения. Об этом стало известно в понедельник, 19 августа, на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Думская.

"Мы подняли документы и нашли пять деклараций, которые выдавала еще государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, ликвидированная в 2014 году. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей", - сообщил заместитель директора департамента ГАСИ в Одесской области Игорь Черкасов.

После того, как в 2014 году инспекцию ликвидировали, часть ее полномочий перешли департаменту ГАСИ Одесской области, а в 2016 года - управлению ГАСК Одесского городского совета. По словам чиновника, с 2014 года по 2016 год никаких обращений или жалоб, а также заявлений о переоборудовании помещений в отель не поступало.

В Одесской ОГА отметили, что эта информация может быть поводом для еще одного уголовного производства - о правомерности выданных разрешений.

Отмечается, что с июня 2011 по апрель 2014 года начальником инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области был Петр Рябоконь - действующий вице-мэр Одессы.

В комментарии журналистам он заявил, что тогда регистрация была на основании деклараций и поданных документов.

"В 2011 году не было даже закона, предусматривающего возможность выхода на объект, чтобы проверить декларацию", - сказал Рябоконь.

Он также заявил, что не знает, когда там появился отель.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли девять человек и десять пострадали.

Всего в отеле находились 200 человек, среди которых 30 иностранцев.

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