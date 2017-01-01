Сгоревшую гостиницу в Одессе переоформили из депо в склад, а не в отель

Ни в каких регистрационных документах отель не упоминается, указаны только складские помещения и ничего о проживании людей.

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Здание депо, которое превратилось в гостиницу Токио Стар, по документам реконструировали в складские помещения. Об этом стало известно стало известно на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Думская.

"Мы подняли документы и нашли пять деклараций, которые выдавала еще государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, ликвидированная в 2014 году", - сообщил заместитель директора департамента ГАСИ в Одесской области Игорь Черкасов.

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Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей.

После того, как в 2014 году инспекцию ликвидировали, часть ее полномочий перешли департаменту ГАСИ Одесской области, а в 2016 года - управлению ГАСК Одесского городского совета.

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По словам чиновника, с 2014 года по 2016 год никаких обращений или жалоб, а также заявлений о переоборудовании помещений в отель не поступало. В Одесской ОГА отметили, что эта информация может быть поводом для еще одного уголовного производства - о правомерности выданных разрешений.

Отмечается, что с июня 2011 по апрель 2014 года начальником инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области был Петр Рябоконь - действующий вице-мэр Одессы.

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В комментарии журналистам он заявил, что тогда регистрация была на основании деклараций и поданных документов. "В 2011 году не было даже закона, предусматривающего возможность выхода на объект, чтобы проверить декларацию", - сказал Рябоконь. Он также заявил, что не знает, когда там появился отель.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли девять человек и десять пострадали.

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