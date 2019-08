После взрыва ракеты в РФ Крым, Юг и Восток Украины накрыло радиацией - карта

Читай также: Исследование: Даже низкие дозы радиации вызывают рак

Южные, восточные, и центральные области Украины, а также аннексированный Россией Крым целиком - задело радиационным облаком от взрыва ракеты в РФ. Об этом можно судить из интерактивной карты, которую выложил в Twitter секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Повышение радиационного фона на украинских территориях наблюдалось с 15 по 18 августа.

Читай также: В 2017 году на Южном Урале произошел масштабный выброс радиации - ученые США

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls