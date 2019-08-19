Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

После взрыва ракеты в РФ Крым, Юг и Восток Украины накрыло радиацией - карта

Комментариев: 9
Выбросы радиоактивной энергии наблюдались с 15 по 18 августа.
Российская радиация добралась и до Украины
Российская радиация добралась и до Украины
скриншот гиф-изображения

Читай также: Исследование: Даже низкие дозы радиации вызывают рак

Южные, восточные, и центральные области Украины, а также аннексированный Россией Крым целиком - задело радиационным облаком от взрыва ракеты в РФ. Об этом можно судить из интерактивной карты, которую выложил в Twitter секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Повышение радиационного фона на украинских территориях наблюдалось с 15 по 18 августа.

Читай также: В 2017 году на Южном Урале произошел масштабный выброс радиации - ученые США

При этом две станции мониторинга радиации, расположенные в Дубне и Кирове, перестали передавать данные через два дня после взрыва в ядерном центре под Северодвинском, пишет Зербо.

Читай также: В Чернобыльской зоне задержали 17 сталкеров за сутки

Ранее, 8 августа, Минобороны РФ сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском в Архангельской области. В результате погибли пять сотрудников Российского федерального ядерного центра. 

Наблюдатели подозревают, что российские власти пытаются ограничить распространение сведений об аварии, отметил Зербо. Его подозрения не беспочвенны: например, по данным российских СМИ, врачей Архангельской областной больницы не предупредили о том, что трое пострадавших при взрыве  были заражены радиацией.

Читай также: Ядерная авария в РФ: США идентифицировали боевую систему, взорвавшуюся под Северодвинском

Какие именно испытания привели к взрыву под Северодвинском, точно не известно. Чиновники в США подозревают, что под Северодвинском проходили испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", которую раньше рекламировал Владимир Путин.

Напомним, ранее тревогу из-за радиации с территории России забили в Норвегии.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: радиация, Юг, Украина, Крым, РФ, ракета, взрыв, испытания
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    19.08.2019, 20:20
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Есть дозиметры. Превышение небольшое. Под Киевом 25-30 мкР. Но я представляю, что там творится на месте падения "грозного" "Буревестника.
слава    19.08.2019, 20:00
Оценка:  0
слава
тупая статейка! что значит "накрыло радиацией" ? Радиоактивный фон был повышен или нет ? Почему, если это произошло 15 августа, мы узнаём об этом только 19 августа ? Или в Украине напрочь отсутствуют радиометры и никто не может ответить на этот вопрос ? Или просто статья- фейк ?
ЛОсуЛАчка    19.08.2019, 19:49
Оценка:  -1
ЛОсуЛАчка
ВАТОШОПЫЕ КАНДОНЫ !!!
VSHIVANKA    19.08.2019, 19:39
Оценка:  -8
VSHIVANKA
КАКОЙ УЖОС!!!
ЛОсуЛАчка    19.08.2019, 19:51
Оценка:  0
ЛОсуЛАчка
УЖОС ЭТО ТЫ , ТВОЁ РАЗДОЛБЛЕННОЕ ОЧККО И ВЕЧНО ПОРВАННЫЙ РОТ !!!))))))))))))))))
Антибес    19.08.2019, 19:17
Оценка:  -8
Антибес
Наше"патриотичное" рагульё шестой год подряд сосёт американский член,в надежде спастись.В том числе и от радиации. :-)
ЛОсуЛАчка    19.08.2019, 19:50
Оценка:  -1
ЛОсуЛАчка
Так ты пядрила ватный уже больше 50 лет сосешь кучу членов...это ты спастись мечтаешь???)))
Мухоморище    19.08.2019, 19:05
Оценка:  +6
Мухоморище
Косорукие мокши сами не живут и других погубят.
Григорич    19.08.2019, 19:10
Оценка:  -10
Григорич
рагулей хрен погубишь, у вас только в горле попершить и всё по хрен, любая радиация.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь