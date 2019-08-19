После взрыва ракеты в РФ Крым, Юг и Восток Украины накрыло радиацией - карта

Выбросы радиоактивной энергии наблюдались с 15 по 18 августа.

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Южные, восточные, и центральные области Украины, а также аннексированный Россией Крым целиком - задело радиационным облаком от взрыва ракеты в РФ. Об этом можно судить из интерактивной карты, которую выложил в Twitter секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Повышение радиационного фона на украинских территориях наблюдалось с 15 по 18 августа.

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To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

При этом две станции мониторинга радиации, расположенные в Дубне и Кирове, перестали передавать данные через два дня после взрыва в ядерном центре под Северодвинском, пишет Зербо.

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Ранее, 8 августа, Минобороны РФ сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском в Архангельской области. В результате погибли пять сотрудников Российского федерального ядерного центра.

Наблюдатели подозревают, что российские власти пытаются ограничить распространение сведений об аварии, отметил Зербо. Его подозрения не беспочвенны: например, по данным российских СМИ, врачей Архангельской областной больницы не предупредили о том, что трое пострадавших при взрыве были заражены радиацией.

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Какие именно испытания привели к взрыву под Северодвинском, точно не известно. Чиновники в США подозревают, что под Северодвинском проходили испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", которую раньше рекламировал Владимир Путин.

Напомним, ранее тревогу из-за радиации с территории России забили в Норвегии.

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