В центре Льова задержали голого израилитянина
В центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает Варта1.
После того, как мужчину доставили в райотдел и выяснили адрес его проживания, патрульные приехали к нему домой, по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества.
Отмечается, что в семье есть трое детей, младенец и дети постарше - 5 и 16 лет.
Женщина предположительно находилась под действием наркотических средств, она признала, что употребляла "травку". Действия своего мужа, который бегал голым по центру Львова, женщина не прокомментировала.
Cмотрите фотогалерею: В центре Льова задержали голого израилитянина
Двумя днями ранее сообщалось, что СБУ поймала сбежавшего израильского наркобарона. Позже егог со второй попытки экстрадировали в Израиль.
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