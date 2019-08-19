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В центре Льова задержали голого израилитянина

Комментариев: 6
В доме, где мужчина проживал с женой и тремя детьми, полицейские обнаружили наркотики. Супруга задержанного также призналась, что употребляла марихуану.
Мужчина бегал голым по улице
Мужчина бегал голым по улице
varta1.com.ua

В центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает Варта1.

После того, как мужчину доставили в райотдел и выяснили адрес его проживания, патрульные приехали к нему домой, по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества.

Отмечается, что в семье есть трое детей, младенец и дети постарше - 5 и 16 лет.

Женщина предположительно находилась под действием наркотических средств, она признала, что употребляла "травку". Действия своего мужа, который бегал голым по центру Львова, женщина не прокомментировала.

 

Двумя днями ранее сообщалось, что СБУ поймала сбежавшего израильского наркобарона. Позже егог со второй попытки экстрадировали в Израиль.

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Теги: наркотики, Львов, Израиль, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Зорян_и_Шкиряк    19.08.2019, 19:26
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
В позе акциониста Павленского!
ЛОсуЛАчка    19.08.2019, 19:53
Оценка:  +1
ЛОсуЛАчка
Педик, а твой рабочая поза рачком )))
Брюква_и_Клюква    19.08.2019, 20:24
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
До русского героя Павленского ему далеко, друг Боба! Павленский яйца прибил к мостовой, а этот жалкий еврей просто дрочит xyй.
Антибес    19.08.2019, 19:21
Оценка:  -2
Антибес
Куда смотрит польская власть!Ведь это их земля!!!
ЛОсуЛАчка    19.08.2019, 19:52
Оценка:  +1
ЛОсуЛАчка
опять ты пересосал членов, пукиносос )))
ИИИИИИИИИИ    19.08.2019, 19:08
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
израилитянин.. это инопланетянин, БМ? В каждой статье ляп. Пздц, грамотеи.
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