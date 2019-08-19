В доме, где мужчина проживал с женой и тремя детьми, полицейские обнаружили наркотики. Супруга задержанного также призналась, что употребляла марихуану.

В центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает Варта1.

После того, как мужчину доставили в райотдел и выяснили адрес его проживания, патрульные приехали к нему домой, по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества.

Отмечается, что в семье есть трое детей, младенец и дети постарше - 5 и 16 лет.

Женщина предположительно находилась под действием наркотических средств, она признала, что употребляла "травку". Действия своего мужа, который бегал голым по центру Львова, женщина не прокомментировала.

Cмотрите фотогалерею: В центре Льова задержали голого израилитянина

Двумя днями ранее сообщалось, что СБУ поймала сбежавшего израильского наркобарона. Позже егог со второй попытки экстрадировали в Израиль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet