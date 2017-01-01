На силовиков открыли дело за обыск админсуда Киева

Генпрокуратура расследует возможное вмешательства в деятельность судей в ходе обыска 26-27 июля.

Генпрокуратура начала открыла уголовное дело по факту возможного незаконного вмешательства в деятельность судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) сотрудниками ГПУ и Национального антикоррупционного бюро в ходе обыска 26-27 июля. Об этом сообщается на сайте суда в понедельник, 19 августа.

"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда г.Киева Генеральной прокуратурой Украины 2 августа 2019 года начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного совершения незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК сотрудников Управления специальных расследований ГПУ и НАБУ при обыске в помещениях суда 26-27 июля 2019 года", - сказано в сообщении.

В суде также проинформировали, что соответствующие обращения судьи ОАСК направили также в Высший совет правосудия еще в конце июля.

"Однако на сегодняшний день ответа ВСП относительно рассмотрения этого вопроса в суд не поступало", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

В тот же день сотрудники НАБУ и Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении ОАСК. 30 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательные материалы, иначе будет служебная проверка.

В свою очередь, судьи ОАСК пожаловались на НАБУ в Высший совет правосудия.

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