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Жители Лисичанска остались без воды из-за долгов водоканала

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Лисичанскводоканал задолжал энергетикам 165 млн грн, что привело к очередному отключению электричества предприятию.
В Лисичанске отключили воду
В Лисичанске отключили воду
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Жители города Лисичанск Луганской области в понедельник, 19 августа, вновь оставили без воды. Причиной стали огромные долги КП Лисичанскводоканал за электроэнергию, сообщает Час Пик.

Отмечается, что энергетики начали обесточивание объектов КП Лисичанскводоканал, в результате чего в разных районах города в кранах уже начала пропадать вода.

В ЛЭО уже не в первый раз предупреждают власти Лисичанска о том, что город надолго может остаться без водоснабжения. Периодически в кранах лисичан, которые стали заложниками ситуации, пропадает вода. Иногда людям приходится сидеть без воды по несколько суток.

Сообщается, что на сегодняшний день Лисичанскводоканал задолжал энергетикам 165 млн грн.

Напомним, аналогичная ситуация произошла 31 июля, когда за долги была отключена насосная станция Лисичанскводоканала. Без водоснабжения осталось около 13 тысяч абонентов.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине целому городу отключили воду из-за долгов. Горожане задолжали водоканалу за услуги, а тот, в свою очередь, не смог рассчитаться за потребленную электроэнергию.

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Теги: водоканал, водоснабжение, Луганская область, Лисичанск, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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