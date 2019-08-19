Фигуранты "дела 2 мая" вышли на свободу

Залог за антимайдановца Долженкова и россиянина Мефедова внес нардеп от Оппозиционной платформы Николай Скорик.

Участники событий 2 мая 2014 года в Одессе Сергей Долженков и Евгений Мефедов вышли из СИЗО под залог в 153 тысячи гривен каждый. Об этом сообщается на странице в Facebook адвоката Валентина Рыбина в понедельник, 19 августа.

Деньги на залог собрали в партии Оппозиционная платформа - За жизнь при участии депутата Верховной Рады Николая Скорика. Ранее Скорик пытался поручиться за Долженкова и Мефедова, но суд в Николаеве отказал ему.

Освобождение Мефедова и Долженкова стало возможным благодаря тому, что в конце июня Конституционный Суд Украины по жалобе нардепа Надежды Савченко признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.

16 августа Центральный районный суд Николаева подчинился этому требованию и назначил им залог в размере 153 тысячи гривен.

Два года назад Ильичевский городской суд оправдал Долженкова и Мефедова по делу 2 мая о массовых беспорядках в Одессе, но СБУ тут же сделало их фигурантами другого производства – о событиях 28 марта 2014 года в Николаеве. Тогда организация Одесская дружина, членами которой они являются, приехала в этот город и провела акцию, во время которой демонстрировались флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивались пророссийские лозунги.

Напомним, 2 мая 2014 года в результате массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в центре Одессы погибли 48 человек, более 200 получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

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