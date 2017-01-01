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На шахте Павлоградская погибла женщина

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Женщина работала там машинисткой конвейера. Ее тело нашли в вагоне для погрузки угля. Обстоятельства происшествия выясняются.
На шахте погибла сотрудница
На шахте погибла сотрудница
korrespondent.net

На шахте Павлоградская одноименного шахтоуправления была смертельно травмирована машинист конвейера участка комплекса поверхности. Она была найдена без признаков жизни в одном из вагонов для погрузки угля. Об этом сообщает портал Вестник шахтера в понедельник, 19 августа.

Тело женщины обнаружили 18 августа, около 19:45.

На место происшествия немедленно вызвали реанимационную группу Павлоградского 8-го военизированного горноспасательного отряда, который констатировал смерть женщины.

Причины происшествия устанавливаются специальной комиссией.

Напомним, что ранее на фабрике в Польше погиб украинец.

Также сообщалось, что под Одессой водолазы нашли тело утонувшего мальчика.

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Теги: смерть, производство, шахта, Павлоград
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Источник: korrespondent.net

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