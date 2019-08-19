Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Запасы угля на ТЭС Украины почти в половину ниже прошлогодних

Комментариев: 8
На тепловых электростанциях Украины по состоянию на 19 августа запасы угля составляют 753,4 тысячи тонн - это на 46% меньше прошлогодних.
Запасы угля на складах ТЭС Украины на 46% ниже прошлогодних
Запасы угля на складах ТЭС Украины на 46% ниже прошлогодних

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины по состоянию на 19 августа составляют 753,4 тысячи тонн, что на 46% (639,2 тысячи тонн) меньше прошлогодних. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 19 августа.

По расчетам информагентства, запасы угля антрацитовой группы в настоящее время составляют 262,8 тыс. тонн - на 8,1% (19,7 тыс. тонн) больше прошлогодних.
Запасы угля газовой группы равны 490,6 тыс. тонн, что в 2,3 раза (или на 659 тыс. тонн) меньше, чем год назад.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей составляют 164,6 тыс. тонн, что в два раза меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом - до 26,22 млн тонн.

Напомним, что ранее на Луганской ТЭС закончился уголь.

Также сообщалось, что за полгода Киев заплатил за уголь РФ почти $1 млрд.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: тэс, запасы, уголь, Энергетические запасы Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    19.08.2019, 22:58
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
У нас и золотовалютный запас втрое меньше прошлогоднего. К чему бы это?
colavova    19.08.2019, 22:41
Оценка:  +1
colavova
Роттердам - 46%
VSHIVANKA    19.08.2019, 22:32
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ЗАЧЕМ МАЙДАУНАМ УГОЛЬ И ГАЗ В ПРИНЦИПЕ ?!
ВЕДЬ СОГРЕТЬСЯ МОЖНО ВО ВРЕМЯ СКАЧЕК , А ЧАЙНИК ВСКИПЯТИТЬ НА ГОРЯЩЕЙ ПОКРЫШКЕ !!!
СУГС !!!
ЛОсуЛАчка    19.08.2019, 22:49
Оценка:  +2
ЛОсуЛАчка
ТЫ ОПЯТЬ ПЕРЕСОСАЛО ГОМОСЯТКО )))
hatul_tov    19.08.2019, 22:28
Оценка:  +1
hatul_tov
да он и не нужен-зимы не будет
atos    19.08.2019, 22:14
Оценка:  -2
atos
Шароварным евнухам не привыкать кизиками топить)))))
ЛОсуЛАчка    19.08.2019, 22:50
Оценка:  +2
ЛОсуЛАчка
Атсос, ты что сосешь по вечерам??? А по утру?))))
Noblesse_obliger    19.08.2019, 23:02
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Да он просто федераст из рашистской педерации!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь