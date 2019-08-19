Запасы угля на ТЭС Украины почти в половину ниже прошлогодних

На тепловых электростанциях Украины по состоянию на 19 августа запасы угля составляют 753,4 тысячи тонн - это на 46% меньше прошлогодних.

Запасы угля на складах ТЭС Украины на 46% ниже прошлогодних

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины по состоянию на 19 августа составляют 753,4 тысячи тонн, что на 46% (639,2 тысячи тонн) меньше прошлогодних. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 19 августа.

По расчетам информагентства, запасы угля антрацитовой группы в настоящее время составляют 262,8 тыс. тонн - на 8,1% (19,7 тыс. тонн) больше прошлогодних.

Запасы угля газовой группы равны 490,6 тыс. тонн, что в 2,3 раза (или на 659 тыс. тонн) меньше, чем год назад.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей составляют 164,6 тыс. тонн, что в два раза меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом - до 26,22 млн тонн.

Напомним, что ранее на Луганской ТЭС закончился уголь.

Также сообщалось, что за полгода Киев заплатил за уголь РФ почти $1 млрд.

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