Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Население Украины сократилось до 42 миллионов

Комментариев: 1
За первое полугодие 2019 года население Украины уменьшилось на 143,1 тысячи человек и опустилось до отметки в 42 миллиона жителей.
Численность населения Украины сократилась до 42 миллионов человек
Численность населения Украины сократилась до 42 миллионов человек

Численность населения Украины в течение января-июня 2019 года уменьшилась на 143,1 тысячи человек. Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики в понедельник, 19 августа.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 июля 2019 года составляла 42010,1 тысяч человек. Таким образом, за июнь население сократилось на 20,7 тыс. человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 49 живорожденных", - отмечается в сообщении Госстата.

 
 

Напомним, что ранее ФСБ посчитала, сколько в России украинских заробитчан и студентов.

Также сообщалось, что почти 200 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, население, украинцы, Госстат, численность населения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    19.08.2019, 23:29
Оценка:  0
Антибес
42 миллиона?Ахахахахахахаха!Последня я перепись населения была в 2001-м году.С какого потолка вы взяли цифру 42 миллиона,клоуны!Дай Бог чтобы 35 миллионов в реале оказалось,учитывая тотальную миграцию и небывалую смертность после"Пэрэмоги"! :-)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь