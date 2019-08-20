В Ивано-Франковской области сгорела церковь

Церковь находится в селе Новоселица Снятинского района. Жертв и пострадавших от пожара нет.

В Ивано-Франковской области возник пожар в храме Пресвятой Девы Марии. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар возник около 17 часов в понедельник, 19 августа. Церковь находится в селе Новоселица Снятинского района.

В ГСЧС заявляют, что жертв и пострадавших от пожара нет. В 17:35 пожар был локализован. Отмечается, что к тушению пламя были привлечены 19 человек и 6 единиц техники. Церковь была построена в 1884 году на средства местной общины.

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