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В Ивано-Франковской области сгорела церковь

Комментариев: 1
Церковь находится в селе Новоселица Снятинского района. Жертв и пострадавших от пожара нет.
Сгорел храм Пресвятой Девы Марии
Сгорел храм Пресвятой Девы Марии
facebook.com/MNS.GOV.UA

В Ивано-Франковской области возник пожар в храме Пресвятой Девы Марии. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар возник около 17 часов в понедельник, 19 августа. Церковь находится в селе Новоселица Снятинского района.

В ГСЧС заявляют, что жертв и пострадавших от пожара нет. В 17:35 пожар был локализован. Отмечается, что к тушению пламя были привлечены 19 человек и 6 единиц техники. Церковь была построена в 1884 году на средства местной общины.

Ранее в поселке Подкамень Бродовского района Львовской области неизвестные ночью обрисовали краской входные двери и крест часовни св. Параскевы Пятницы.

На Закарпатье дважды за ночь обокрали один храм

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Теги: церковь, пожар, ГСЧС, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    20.08.2019, 00:42
Оценка:  0
Boxerogos
На той земле всё горит.Ведь земля там проклята навеки вечные.Аминь.
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