Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Скадовске ребенок застрял в рекламной конструкции

Комментариев: 0
Во время прогулки по городу мальчик фотографировался с рекламным персонажем и застрял.
В Херсонской области мальчик застрял в рекламном сооружении
В Херсонской области мальчик застрял в рекламном сооружении
facebook.com/MNSKHERSON

В Херсонской области спасатели освободили мальчика, застрявшего в рекламной сооружении. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в области.

18 августа, в 15:52, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Скадовск на улице Сергиевской мальчик девяти лет застрял в детском рекламном сооружении.

Как выяснили спасатели, прибывшие на место, во время прогулки по городу мальчик фотографировался с рекламным персонажем и застрял.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц разрезали металлическую трубу в составе конструкции и вытащили мальчика.

Ранее в Кировоградской области первоклассник во время игры на школьной площадке застрял ногой в металлическом элементе уличного спортивного тренажера.

В Киевской области спасли мужчину, застрявшего на дереве

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ребенок, реклама, Херсонская область, застрял, Скадовск, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь