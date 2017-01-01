Зеленский подвел итоги встречи с Нетаньяху

Израиль для Украины всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих солдат, своих граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги исторической встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что двум странами есть чему учиться друг у друга. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, в Нетаньяху он почувствовал надежного партнера и друга Украины "Нам есть чему учиться друг у друга. Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих солдат, своих граждан. Но дело не только в примере. Сотрудничество Украины и Израиля выходит на новый уровень.

Во-первых, мы ожидаем ратификации Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами.

Во-вторых, подписаны четыре важных документа, которые расширят контакты между Украиной и Израилем в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ждем тесного сотрудничества в агросекторе.

В-третьих, я пригласил израильские компании приходить работать в Украину: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня – самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - написал Зеленский.

Кроме того, президент Украины и премьер Израиля вместе почтили память жертв Холокоста в Бабьем Яру. "Это – дело общей памяти наших народов, дело будущего, в котором не будет места нетерпимости и насилию", - отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать мировым брендом прогресса, инноваций и технологий. "Этому мы посвятим пять ближайших лет. Уверен, что партнерство с Израилем даст нам возможность ускорить достижение этой цели", - подытожил главы страны.

Миротворец Нетаньяху. Премьер Израиля в Украине

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