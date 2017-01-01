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Зеленский уволил 14 глав РГА

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Президент уволил двух глав РГА в Николаевской и 12 - в Черкасской областях.
Зеленский уволил глав РГА в Николаевской и Черкасской областях
Зеленский уволил глав РГА в Николаевской и Черкасской областях
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении 14 глав районных городских администраций в Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Соответствующие распоряжения были обнародованы 19 августа.

Отметим, что президент уволил двух глав РГА в Николаевской и 12 - в Черкасской областях. Причина увольнения "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Согласно документам, в Николаевской области был уволен: Вовк Владимир Викторович от должности главы Первомайской РГА, Бойко Инна Владимировну с должности главы Снигиревской райгосадминистрации.

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Зеленский уволил главу Николаевской ОГА

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Теги: увольнение, Черкасская область, Владимир Зеленский, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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