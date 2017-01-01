Итоги 19 августа: Нетаньяху в Киеве, увольнение главы Госкино
Премьер-министр Израиля посетил Киев, Филипп Ильенко оставил должность главы Госкино. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Глава Госкино написал заявление об увольнении
Глава Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко в понедельник, 19 августа, сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию.
“Это позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли“, - сказал Ильенко в видеообращении.
Жена Нетаньяху устроила скандал по пути в Киев
Во время полета в Киев жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета. Сара Нетаньяху отчитала командира лайнера за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке на самолет.
Женщина в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще больше разозлило супругу израильского премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту – за 45 минут до посадки в Киеве.
Кроме того, когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали караваем хлеба и солью. Однако Сара бросила на землю предложенный ей отломленный кусочек хлеба с солью.
Фигуранты “дела 2 мая“ вышли на свободу
Участники событий 2 мая 2014 года в Одессе Сергей Долженков и Евгений Мефедов вышли из СИЗО под залог в 153 тысячи гривен каждый. Об этом сообщается на странице в Facebook адвоката Валентина Рыбина в понедельник, 19 августа.
Деньги на залог собрали в партии Оппозиционная платформа - За жизнь при участии депутата Верховной Рады Николая Скорика. Ранее Скорик пытался поручиться за Долженкова и Мефедова, но суд в Николаеве отказал ему.
Появилось полное видео побега наркобарона от СБУ
В сети появилось полная версия видео, на котором наркобарон Амос Дов Сильвер сбежал от СБУ в аэропорту Борисполь во время экстрадиции в Израиль. Запись была опубликована на YouTube в понедельник, 19 августа.
На записи видно,что во время прохождения Сильвером и сотрудниками СБУ досмотра в аэропорту, один из правоохранителей якобы подает ему условный знак, почесав затылок, после чего конвоируемый аккуратно отходит назад и сбегает у всех на глазах.
Зеленский рассказал, о чем договорился с Нетаньяху
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 19 августа, обсуждали обмен опытом в сфере обороны, ратификацию соглашения о ЗСТ, признание Голодомора геноцидом, а также проблемы при въезде украинцев в Израиль. Об этом в ходе брифинга рассказал глава государства.
Так, Зеленский заявил, что обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа.
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