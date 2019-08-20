После суда в Хмельницком активисты облили мочой Сороченко, избившего ветерана АТО

Видеоблогер Сороченко угрожал расстреливать АТОшников и расправляться с их женами.

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В Хмельницком активисты облили мочой Артура Сороченко, который избил ветерана войны на Донбассе.

Об этом сообщает сайт ВСІМ.

Произошло это в тот момент когда Сороченко выводили из зала суда после избрания ему меры пресечения.

Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщалось 18 августа, в субботу, 17 августа, вечером в Николаеве задержали видеоблогера Артура Сороченко, который жестоко избил ветерана антитеррористической операции.

После инцидента его объявили в розыск.

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