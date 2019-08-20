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После суда в Хмельницком активисты облили мочой Сороченко, избившего ветерана АТО

Комментариев: 3
Видеоблогер Сороченко угрожал расстреливать АТОшников и расправляться с их женами.
Артур Сороченко ранее отрицал присутствие военных РФ на Донбассе
Артур Сороченко ранее отрицал присутствие военных РФ на Донбассе
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В Хмельницком активисты облили мочой Артура Сороченко, который избил ветерана войны на Донбассе. 

Об этом сообщает сайт ВСІМ.

Произошло это в тот момент когда Сороченко выводили из зала суда после избрания ему меры пресечения.

Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщалось 18 августа, в субботу, 17 августа, вечером в Николаеве задержали видеоблогера Артура Сороченко, который жестоко избил ветерана антитеррористической операции.

После инцидента его объявили в розыск.

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Теги: облили, Артур Сороченко, суд, избиение, ветеран АТО, Хмельницкий
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Комментариев (3)
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asfd0    20.08.2019, 09:51
Оценка:  +2
asfd0
Хтота там визжал шо всё, уже РПГ для него приготовили, а активисты только ссаться умеют ))))))))))))))))))))))))))))))
KREMLIN_DEVIL    20.08.2019, 10:09
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
Точно. Нужно было его дерьмом закидать! Подобным ему самому.
VSHIVANKA    20.08.2019, 09:29
Оценка:  0
VSHIVANKA
И ЭТО БЫДЛО ЛЕЗЕТ СО СВОИМ СВИНЯЧЬИМ РЫЛОМ В ЕС И НАТО.......
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