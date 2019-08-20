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Премии ко Дню Независимости: сколько выплатят военным

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Минобороны определилось с размером премий для военных.
Известны суммы премии военным
Известны суммы премии военным
УНИАН

Стало известно, сколько выплатят военным в качестве премии вместо парада в честь Дня Независимости. Об этом сообщили в Telegram-канале Дежурный ООС.

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По предварительной информации, размер премий украинским бойцам за отсутствие парада на День Независимости будут определять командиры частей, однако в определенных рамках.

Известно, что рядовому составу определена сумма от 100 грн до 300 гривен, прапорщикам, старшинам и мичманам - от 300 грн до 500 гривен, младшему офицерскому составу - от 500 грн до 1000 гривен, старшему и высшему офицерскому составу - от 1000 грн до 5000 гривен.

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К слову, по решению командира военнослужащий может и вовсе быть лишен обещанной премии. Все будет решаться в индивидуальном порядке.

Напомним, военные получат премии ко Дню Независимости. Полторак пообещал, что премии будут.

 

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Теги: премии, День Независимости, военные, парад
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Комментариев (1)
KREMLIN_DEVIL    20.08.2019, 10:07
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
Не знаю как "помогут" 100грн солдату или 300 сержанту? Лучше бы военный парад провели.
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