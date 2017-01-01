Стефанчука переназначили представителем Зе в новой Раде

Представитель президента назначен на свою должность по согласию.

Стефанчук стал представителем Зе в новом составе ВР УНИАН

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Владимир Зеленский переназначил Руслана Стефанчука представителем президента в Верховной Раде 9 созыва. Указ опубликован на сайте президента.

Документ №602/2019 датирован 19 августа, там указано, что Стефанчук становится представителем президента в новом парламенте по согласию. Фактически Стефанчук представляет главу государства в парламенте со времени его избрания.

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Ранее Руслан Стефанчук рассказал, что в новой Раде будет 23 комитета вместо 27. О создании одного из них Владимир Зеленский попросил лично.

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