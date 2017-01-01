В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами
В Кривом Роге 19 августа неизвестные обстреляли троллейбус, который перевозил пассажиров. Об этом отдел транспорта и связи Криворожского горисполкома.
Читай также: В Киеве вандалы разбили общественную остановку и троллейбус
Троллейбус с бортовым номером 625 следовал по маршруту №9. В районе остановки Студенческая по стеклам транспортного средства стали стрелять.
По предварительной информации, никто из пассажиров транспортного средства не пострадал. Между тем, в троллейбусе повреждены практически все окна.
Читай также: В Запорожье подрались пассажир и водитель маршрутки
На место инцидента немедленно вызвали сотрудников полиции. Копы не смогли по горячих следах найти стрелков. Продолжается следствие.
К слову, это уже не первый обстрел общественного транспорта в Кривом Роге. 14 августа неизвестные хулиганы таким же образом обстреляли троллейбус в городе.
Напомним, в тернопольском троллейбусе пьяный мужчина угрожал людям пистолетом. Полицейские арестовали хулигана.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram