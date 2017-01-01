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В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами

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Неизвестные обстреляли транспорт с пассажирами.
Стреляли по стеклам
Стреляли по стеклам
1kr.ua

В Кривом Роге 19 августа неизвестные обстреляли троллейбус, который перевозил пассажиров. Об этом отдел транспорта и связи Криворожского горисполкома.

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Троллейбус с бортовым номером 625 следовал по маршруту  №9. В районе остановки Студенческая по стеклам транспортного средства стали стрелять.

По предварительной информации, никто из пассажиров транспортного средства не пострадал. Между тем, в троллейбусе повреждены практически все окна. 

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На место инцидента немедленно вызвали сотрудников полиции. Копы не смогли по горячих следах найти стрелков. Продолжается следствие.

К слову, это уже не первый обстрел общественного транспорта в Кривом Роге. 14 августа неизвестные хулиганы таким же образом обстреляли троллейбус в городе.

Напомним, в тернопольском троллейбусе пьяный мужчина угрожал людям пистолетом. Полицейские арестовали хулигана.

 

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Теги: обстрел, троллейбус, Кривой Рог, полиция
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