В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами

Неизвестные обстреляли транспорт с пассажирами.

В Кривом Роге 19 августа неизвестные обстреляли троллейбус, который перевозил пассажиров. Об этом отдел транспорта и связи Криворожского горисполкома.

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Троллейбус с бортовым номером 625 следовал по маршруту №9. В районе остановки Студенческая по стеклам транспортного средства стали стрелять.

По предварительной информации, никто из пассажиров транспортного средства не пострадал. Между тем, в троллейбусе повреждены практически все окна.

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На место инцидента немедленно вызвали сотрудников полиции. Копы не смогли по горячих следах найти стрелков. Продолжается следствие.

К слову, это уже не первый обстрел общественного транспорта в Кривом Роге. 14 августа неизвестные хулиганы таким же образом обстреляли троллейбус в городе.

Напомним, в тернопольском троллейбусе пьяный мужчина угрожал людям пистолетом. Полицейские арестовали хулигана.

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