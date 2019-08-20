Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский - первый президент, выполняющий Минские соглашения - Разумков

Комментариев: 9
Глава "Слуги народа" заявил, что всегда называл Минские договоренности неплохими.
Разумков заверил, что считает Минские соглашения хорошими
Разумков заверил, что считает Минские соглашения хорошими
Facebook Дмитрия Разумкова

Читай также: "Это РФ": Волкер призвал не называть войну на Донбассе "внутренним конфликтом"

Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков считает, что Владимир Зеленский первым начал выполнять Минские договоренности. Об этом он заявил в интервью "Апострофу".

"Я думаю, что Минские соглашения нужно выполнять особенно в рамках той последовательности, которая в них прописана", - подчеркнул Разумков.

"И я скажу, что Зеленский - первый президент, который начал их выполнять, я имею в виду, разведение войск возле Станицы Луганской и прекращение огня", - уверен он.

Читай также: До реализации Минска отношения ЕС и РФ не будут полноценными - Меркель

"Пока это, к сожалению, точечно и мы видим, что опять нарушается перемирие, но я надеюсь, что эту практику мы сможем использовать и расширять на всю территорию линии разграничения", - добавил Разумков.

Разведение войск - как раз первый и второй пункт Минских соглашений, подчеркнул он. "Я всегда говорил, что Минские соглашения не такие плохие. Это мастер-план верхнего уровня и по нему можно было бы пройти, если бы у всех сторон было желание его реализовывать", - отметил лидер "Слуги народа".

Читай также: Эстония фактически присоединилась к блокаде Донбасса – посольство РФ

"У украинской стороны есть большое желание, чтобы в нашей стране наступил мир и наши территории снова стали нашими. К сожалению, я не могу так говорить о всех участниках этого процесса", - добавил он.

Отметим, экс-президент Петр Порошенко вспоминал ранее, что писал Минские соглашения вместе с Ангелой Меркель.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу советников в "нормандском формате".

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Минские соглашения, Зеленский, Разумков, линия разграничения, вооружение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Сеемма    20.08.2019, 11:37
Оценка:  0
Сеемма
Зеля, на их выполнении много не заработаешь. Проконсультируйтесь с более опытными товарищами. Они сразу поняли, что соглашения в нужной трактовке -- грааль.
Peyot    20.08.2019, 11:22
Оценка:  -1
Peyot
Клоуны переобуваются налету техгологии один в один с лилипутинскими то их там нет были но не они то да они и мы никогда не скрывали.... и если 73% это хавают то я верю что в мордоре 90% таких же ...
Зорян_и_Шкиряк    20.08.2019, 11:25
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Знаки препинания облегчают понимание. Исправьте свою абра-кадабру, повторите заход и возможно читатели смогут услышать крик Вашей души.
ВосставшийИзБана    20.08.2019, 11:01
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну и что? А где результат? Украина выполняет свои обязательства по Будапештскому меморандуму. Как это нам помогло? Никак. Даже вред нанесло. Мы лишились части своей территории. А ведь этот меморандум был призван как раз сохранить нашу территорию в целостности. Так что - гнилой базар у этого фуфела.
Зорян_и_Шкиряк    20.08.2019, 11:29
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Перестаньте бредить этим Меморандумом, Боцман. Вас eбут, а Вы апеллируете к насильнику, зачитывая ему некие правовые нормы. А от этого у него только эрекция крепче. Надо сопротивляться, а не плакать, попрошайничать и взывать о помощи.
ВосставшийИзБана    20.08.2019, 11:32
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Нет даже и намека на бред. Я просто привел пример для того, чтобы показать всю никчемность заявления этого ... как бы так сказать по культурнее ...
Кстати, насколько я понимаю, минские соглашения, которыми он так гордится, как раз и призывают не сопротивляться насильнику.
MykRom    20.08.2019, 10:57
Оценка:  +4
MykRom
Всяк кулик свое болото хвалит. И вообше - Зеленский - не просто первый, а самый зелёный, остроумный, комичный
и голобородный президент в Галактике.
KREMLIN_DEVIL    20.08.2019, 10:48
Оценка:  +6
KREMLIN_DEVIL
Пока от кого дождешься, так лучше самому себя нахваливать!
krolikoff_net    20.08.2019, 10:46
Оценка:  +2
krolikoff_net
Я так понял, что Зеля считает прекрасным, что солдат Украины расстреливают в упор рассейские оккупанты, а в ответ они стрелять не могут. Говнокомандующий, шесть раз откосивший от армии, по другому решать вопросы просто не в состоянии.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь