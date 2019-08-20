Зеленский - первый президент, выполняющий Минские соглашения - Разумков

Глава "Слуги народа" заявил, что всегда называл Минские договоренности неплохими.

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Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков считает, что Владимир Зеленский первым начал выполнять Минские договоренности. Об этом он заявил в интервью "Апострофу".

"Я думаю, что Минские соглашения нужно выполнять особенно в рамках той последовательности, которая в них прописана", - подчеркнул Разумков.

"И я скажу, что Зеленский - первый президент, который начал их выполнять, я имею в виду, разведение войск возле Станицы Луганской и прекращение огня", - уверен он.

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"Пока это, к сожалению, точечно и мы видим, что опять нарушается перемирие, но я надеюсь, что эту практику мы сможем использовать и расширять на всю территорию линии разграничения", - добавил Разумков.

Разведение войск - как раз первый и второй пункт Минских соглашений, подчеркнул он. "Я всегда говорил, что Минские соглашения не такие плохие. Это мастер-план верхнего уровня и по нему можно было бы пройти, если бы у всех сторон было желание его реализовывать", - отметил лидер "Слуги народа".

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"У украинской стороны есть большое желание, чтобы в нашей стране наступил мир и наши территории снова стали нашими. К сожалению, я не могу так говорить о всех участниках этого процесса", - добавил он.

Отметим, экс-президент Петр Порошенко вспоминал ранее, что писал Минские соглашения вместе с Ангелой Меркель.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу советников в "нормандском формате".

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