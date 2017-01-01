Под Одессой зафиксировали очередной торнадо

Очевидцы поделились кадрами видео.

Уникальное природное явление зафиксировали под Одессой при въезде в город. Об этом передает 048.ua в Facebook.

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Первыми торнадо по Одессой заметили водители. Вихрь стремительно приближался к проезжей части. Очевидцы сняли на видео стихийное явление, которое в регионе за последние несколько недель наблюдается все чаще.

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На видео четко видно вихрь из песка и камней, который движется к проезжей части автомобильной дороги. Многие водители решили изменить направление маршрута, некоторые остановились на обочине, опасаясь двигаться вместе с опасным природным явлением. К счастью, в этот раз никто не пострадал от неожиданной встречи с одесским торнадо.

Напомним, в Полтавской области сфотографировали "два" солнца. В небе одновременно заметили "два солнца", что является редким природным явлением, возникающим из-за преломления солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере.

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