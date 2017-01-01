Суд заочно арестовал Клименко и нашел ему бесплатного адвоката

Адвокаты экс-министра доходов и сборов ни разу не явились на судебное заседание.

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ГПУ завершила специальное досудебное расследование по подозрению бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, после чего он был заочно арестован. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"19 августа 2019 года следственный судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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При этом адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента.

С целью соблюдения прав подозреваемого судом был привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

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Экс-министра подозревают участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против госсобственности с ущербом государству в особо крупных размерах, и в преступлении небольшой тяжести в сфере служебной деятельности.

По данным ГПУ, Клименко в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладел средствами госбюджета на общую сумму 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения из бюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.

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В настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.

Напомним, 11 июля в Евросоюзе сняли санкции с окружения Виктора Януковича, включая Александра Клименко.

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