Суд заочно арестовал Клименко и нашел ему бесплатного адвоката
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ГПУ завершила специальное досудебное расследование по подозрению бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, после чего он был заочно арестован. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"19 августа 2019 года следственный судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
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При этом адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента.
С целью соблюдения прав подозреваемого судом был привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.
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Экс-министра подозревают участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против госсобственности с ущербом государству в особо крупных размерах, и в преступлении небольшой тяжести в сфере служебной деятельности.
По данным ГПУ, Клименко в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладел средствами госбюджета на общую сумму 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения из бюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.
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В настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.
Напомним, 11 июля в Евросоюзе сняли санкции с окружения Виктора Януковича, включая Александра Клименко.
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