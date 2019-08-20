"Сдай коррупционера": У Зе обещают обличителям по 10% от суммы взятки

Президент планирует внести законы о поощрении обличителей как можно скорее.

Рябошапка обещает по 10% от взятки за сдачу коррупционера УНИАН

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Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка обсудил с экспертами и международными организациями механизмы защиты и поощрения обличителей коррупции. Об этом сообщила пресс-служба президента.

“Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях“, - рассказал он.

Также речь шла об усилении защиты лиц, оказывающих такую ​​информацию, а также способах их мотивации для обличения топ-коррупционеров.

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Обличители смогут получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации, бесплатную правовую помощь, им обеспечат конфиденциальность, а также ннаграду в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки, говорят в ОП.

“Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением“, - обещает Рябошапка.

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Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Ранее Руслан Рябошапка заявлял, что не против сесть в кресло генерального прокурора вместо Юрия Луценко.

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