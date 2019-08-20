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"Сдай коррупционера": У Зе обещают обличителям по 10% от суммы взятки

Комментариев: 7
Президент планирует внести законы о поощрении обличителей как можно скорее.
Рябошапка обещает по 10% от взятки за сдачу коррупционера
Рябошапка обещает по 10% от взятки за сдачу коррупционера
УНИАН

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Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка обсудил с экспертами и международными организациями механизмы защиты и поощрения обличителей коррупции. Об этом сообщила пресс-служба президента.

“Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях“, - рассказал он.

Также речь шла об усилении защиты лиц, оказывающих такую ​​информацию, а также способах их мотивации для обличения топ-коррупционеров.

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Обличители смогут получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации, бесплатную правовую помощь, им обеспечат конфиденциальность, а также ннаграду в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки, говорят в ОП.

“Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением“, - обещает Рябошапка. 

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Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Ранее Руслан Рябошапка заявлял, что не против сесть в кресло генерального прокурора вместо Юрия Луценко.

 

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Теги: Рябошапка, ОП, взятки, Зеленский, законы, бизнес, коррупция
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Комментариев (7)
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T-REX2    20.08.2019, 13:07
Оценка:  -1
T-REX2
Почем пророхососы з БМ?
lusyika    20.08.2019, 12:56
Оценка:  0
lusyika
ХА-ХА-ХА !!!! Стукачів розвести зельцман вирішило?????
futbolprognoz    20.08.2019, 12:55
Оценка:  +2
futbolprognoz
только коррупционеров? а людей не платящих налоги сдать нельзя? маникюрщиц, айтишников, программистов и т.д.?
Брюква_и_Клюква    20.08.2019, 12:52
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А если сдал папку-коррупционера, или там дедулю своего - так еще и памятники ставить, как герою-пионеру Морозову Павлику!
Зорян_и_Шкиряк    20.08.2019, 12:41
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
А если ввести налог на взятку в размере 90% ? Что тогда? Неплохую я правовую коллизию придумал! ))))
А вообще, надо ввести налог на взятку в 50%. Вот тогда страна заживёт! А Россия вообще совершит прорыв!
Anvla    20.08.2019, 12:23
Оценка:  -1
Anvla
Вот, теперь как в старые времена, донос на доносе и в гулаги
timo2010    20.08.2019, 12:17
Оценка:  -1
timo2010
Плинский (ютуб) станет миллионером)
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