"Сдай коррупционера": У Зе обещают обличителям по 10% от суммы взятки
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Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка обсудил с экспертами и международными организациями механизмы защиты и поощрения обличителей коррупции. Об этом сообщила пресс-служба президента.
“Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях“, - рассказал он.
Также речь шла об усилении защиты лиц, оказывающих такую информацию, а также способах их мотивации для обличения топ-коррупционеров.
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Обличители смогут получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации, бесплатную правовую помощь, им обеспечат конфиденциальность, а также ннаграду в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки, говорят в ОП.
“Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением“, - обещает Рябошапка.
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Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.
Ранее Руслан Рябошапка заявлял, что не против сесть в кресло генерального прокурора вместо Юрия Луценко.
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А вообще, надо ввести налог на взятку в 50%. Вот тогда страна заживёт! А Россия вообще совершит прорыв!