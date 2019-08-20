Отказалась встречаться: в Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку

Парень расправился со своей возлюбленной.

В Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку, которая отказалась с ним встречаться. Об этом в Facebook сообщила Жанна Шевченко, мать погибшей девушки.

Девушка загадочно исчезла 28 июня. Яну Шевченко все это время безуспешно разыскивали родственники, полиция и неравнодушные люди. Изувеченное тело девушки нашли лишь на десятый день. Преступник закопал его сначала во дворе дома, где и убил ее скалкой для теста, а потом в яру в районе Лысой горы. А 10 июля девушку похоронили родители спустя 12 дней после ее убийства.

Его родственники, зная с первой минуты убийства, что весь район ищет Яночку, закопанную у них под домом, спокойно жрали и спали 10 дней. Они ее закапывали два раза, а мы уже хоронили... На 12-й день, - сообщила мать девушки.

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В убийстве сознался 16-летний Даниил Редин. В тот день девушка прогуливалась с подозреваемым и его другом Валерой. Они подошли к дому Редина, он вошел в квартиру и вышел в камуфляже и со скалкой. Друг испугался и убежал, а Даниил начал бить девушку.

Жанна шевченко говорит, что после убийства Даниил Редин хвастался своим друзьям: "Я ее бью, у нее уже морда как кисель, а она орет. Она кричит: Бабушка! Бабушка! Я подошел, ей горло перерезал".

Подозреваемый Даниил Редин facebook.com

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На теле убитой помимо ударов от тупых предметов, нашли множество ножевых ранений. Опознать удалось лишь по татуировке на ноге, так как вместо лица было черное месиво.

Мать погибшей говорит, что ее дочь убили из-за того, что она отказалась вступать в отношения с подростком. Также известно, что бабушка из соседнего дома слышала, как убивают девушку, но выйти побоялась.

Жанна Шевченко говорит, что родители Даниила пытаются отмазать сына от ответственности. В убийстве хотели обвинить какого-то бездомного.

Напомним, иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку. Полицейские задержали преступника. У него при себе был пистолет.

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