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Отказалась встречаться: в Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку

Комментариев: 5
Парень расправился со своей возлюбленной.
Погибшая Яна Шевченко
Погибшая Яна Шевченко
facebook.com

В Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку, которая отказалась с ним встречаться. Об этом в Facebook сообщила Жанна Шевченко, мать погибшей девушки.

Девушка загадочно исчезла 28 июня. Яну Шевченко все это время безуспешно разыскивали родственники, полиция и неравнодушные люди. Изувеченное тело девушки нашли лишь на десятый день. Преступник закопал его сначала во дворе дома, где и убил ее скалкой для теста, а потом в яру в районе Лысой горы. А 10 июля девушку похоронили родители спустя 12 дней после ее убийства.

Его родственники, зная с первой минуты убийства, что весь район ищет Яночку, закопанную у них под домом, спокойно жрали и спали 10 дней. Они ее закапывали два раза, а мы уже хоронили... На 12-й день, - сообщила мать девушки.

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В убийстве сознался 16-летний Даниил Редин. В тот день девушка прогуливалась с подозреваемым и его другом Валерой. Они подошли к дому Редина, он вошел в квартиру и вышел в камуфляже и со скалкой. Друг испугался и убежал, а Даниил начал бить девушку.

Жанна шевченко говорит, что после убийства Даниил Редин хвастался своим друзьям: "Я ее бью, у нее уже морда как кисель, а она орет. Она кричит: Бабушка! Бабушка! Я подошел, ей горло перерезал".

Подозреваемый Даниил Редин
Подозреваемый Даниил Редин
facebook.com

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На теле убитой помимо ударов от тупых предметов, нашли множество ножевых ранений. Опознать удалось лишь по татуировке на ноге, так как вместо лица было черное месиво.

Мать погибшей говорит, что ее дочь убили из-за того, что она отказалась вступать в отношения с подростком. Также известно, что бабушка из соседнего дома слышала, как убивают девушку, но выйти побоялась.

Жанна Шевченко говорит, что родители Даниила пытаются отмазать сына от ответственности. В убийстве хотели обвинить какого-то бездомного.

Напомним, иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку. Полицейские задержали преступника. У него при себе был пистолет.

 

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Теги: убийство, подросток, Харьков, зверское убийство
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Комментариев (5)
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designandrey65    20.08.2019, 13:07
Оценка:  0
designandrey65
Страшно, неадекваты ходят среди нас а санитары бездействуют...
futbolprognoz    20.08.2019, 12:58
Оценка:  +1
futbolprognoz
зачем вообще 26летняя гуляла с 16летним п*здюком?
КимЧенПых    20.08.2019, 12:48
Оценка:  +1
КимЧенПых
да это же ёпаный писдец
Зорян_и_Шкиряк    20.08.2019, 12:09
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
По-моему, тут пора открывать рубрику "Их нравы".
ВосставшийИзБана    20.08.2019, 12:25
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Скорей - кунсткамера.
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