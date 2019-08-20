Уснули навсегда: В Скадовске мать убила себя и детей из-за депрессии

Эксперты установили, что женщина усыпила себя и детей.

Эксперты назвали причину смерти двух детей и женщины в арендованной квартире Скадовска. Об этом пишет kherson.net.ua.

Читай также: Тела матери и ее маленьких детей нашли в квартире Херсонсокй области

Правоохранители провели необходимые экспертизы, которые подтвердили версию о том, что мать убила своих двух детей и себя в состоянии депрессии.

Так, дети отравились доксиламином, который им подсыпали в сок. К слову, этот препарат является снотворным, однако его нельзя употреблять детям до 15 лет. Передозировка препаратом считается смертельной для детей.

Читай также: Приехала на отдых: Стали известны подробности убийства матери с детьми в Скадовске

Эксперты установили, что мать детей употребляла этот фенобарбитал в сочетании с валокордином. Таким образом она боролась с депрессией. Однако женщина умерла не от отравления медицинским препаратом, а от удушения.

Предварительно удалось выяснить, что женщина пребывала в состоянии депрессии с момента развода с мужем. Из-за этого она убила детей и покончила с жизнью.

Напомним, ранее СМИ писали, что в Скадовске убили мать и двух ее детей: известны детали. Тела нашли в арендованной квартире.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram