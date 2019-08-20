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Уснули навсегда: В Скадовске мать убила себя и детей из-за депрессии

Комментариев: 5
Эксперты установили, что женщина усыпила себя и детей.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Эксперты назвали причину смерти двух детей и женщины в арендованной квартире Скадовска. Об этом пишет kherson.net.ua.

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Правоохранители провели необходимые экспертизы, которые подтвердили версию о том, что мать убила своих двух детей и себя в состоянии депрессии.

Так, дети отравились доксиламином, который им подсыпали в сок. К слову, этот препарат является снотворным, однако его нельзя употреблять детям до 15 лет. Передозировка препаратом считается смертельной для детей.

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Эксперты установили, что мать детей употребляла этот фенобарбитал в сочетании с валокордином. Таким образом она боролась с депрессией. Однако женщина умерла не от отравления медицинским препаратом, а от удушения.

Предварительно удалось выяснить, что женщина пребывала в состоянии депрессии с момента развода с мужем. Из-за этого она убила детей и покончила с жизнью.

Напомним, ранее СМИ писали, что в  Скадовске убили мать и двух ее детей: известны детали. Тела нашли в арендованной квартире. 

 

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Теги: убийство, мать, дети, Скадовск
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Комментариев (5)
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designandrey65    20.08.2019, 13:02
Оценка:  +1
designandrey65
Магда Гебельс...
Boxerogos    20.08.2019, 12:50
Оценка:  -1
Boxerogos
Скадовск?Да то ж Россия!У нас таких случаев не бывает никогда!То только в России такое бывает!То подросток топором порубил своих родичей,то теперь в Скадовске новый ужас...Потрохососы не дадут соврать.Правда ведь,мразиши?)))))))))))))))
КимЧенПых    20.08.2019, 13:00
Оценка:  +1
КимЧенПых
та всё, угомонись уже со своей рашкой.
SEMPENTY    20.08.2019, 12:43
Оценка:  +3
SEMPENTY
Какой ужас... из за банального развода убить себя и детей... Я не понимаю как такое могло случиться.
Зорян_и_Шкиряк    20.08.2019, 12:43
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Какой кошмар!
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