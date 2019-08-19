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"Честь - представлять Францию в Украине": В Киев прибыл новый посол

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Дипломат выложил фото своей дороги в Киев и первое фото в украинской столице.
Этьен де Понсен прибыл в Киеве и приступает к работе послом Франции
Этьен де Понсен прибыл в Киеве и приступает к работе послом Франции
twitter.com/EdePoncins

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Новый посол Франции в Украине Этьен де Понсен сегодня прибыл в Киев. Об этом он сообщил в своем Twitter. 

"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начаться", - написал дипломат и выложил фото из украинской столицы.

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Дипломат также опубликовал фото своей дороги в Украину. "По дороге в Киев из моей средневековой деревни Шатовиллэн. Это честь - представлять Францию в Украине. Дипломат, какая фантастическая работа!", - написал Понсен.

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Ранее посол Франции Изабель Дюмон заявляла, что у Владимира Зеленского "есть политическое чутье.

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Теги: посол Франции, Украина, каденция, дипломатия
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