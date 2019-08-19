"Честь - представлять Францию в Украине": В Киев прибыл новый посол

Дипломат выложил фото своей дороги в Киев и первое фото в украинской столице.

Этьен де Понсен прибыл в Киеве и приступает к работе послом Франции twitter.com/EdePoncins

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Новый посол Франции в Украине Этьен де Понсен сегодня прибыл в Киев. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начаться", - написал дипломат и выложил фото из украинской столицы.

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Bien arrivé à #Kiev. Ma mission à la tête de l'Ambassade peut commencer.

Safely arrived in #Kyiv. My mandate at the helm of the French Embassy in #Ukraine can begin.

добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства #Франції в #Україні може розпочатися.@francediplo pic.twitter.com/SWovOQP1A2 — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 19, 2019

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Дипломат также опубликовал фото своей дороги в Украину. "По дороге в Киев из моей средневековой деревни Шатовиллэн. Это честь - представлять Францию в Украине. Дипломат, какая фантастическая работа!", - написал Понсен.

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Ранее посол Франции Изабель Дюмон заявляла, что у Владимира Зеленского "есть политическое чутье.

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