"Честь - представлять Францию в Украине": В Киев прибыл новый посол
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Новый посол Франции в Украине Этьен де Понсен сегодня прибыл в Киев. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начаться", - написал дипломат и выложил фото из украинской столицы.
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Bien arrivé à #Kiev. Ma mission à la tête de l'Ambassade peut commencer.— Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 19, 2019
Safely arrived in #Kyiv. My mandate at the helm of the French Embassy in #Ukraine can begin.
добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства #Франції в #Україні може розпочатися.@francediplo pic.twitter.com/SWovOQP1A2
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Дипломат также опубликовал фото своей дороги в Украину. "По дороге в Киев из моей средневековой деревни Шатовиллэн. Это честь - представлять Францию в Украине. Дипломат, какая фантастическая работа!", - написал Понсен.
По дорозі до #Києва з мого середньовічного села #chateauvillain. Честь представляти #Францію в #Україні. Дипломат: яка фантастична робота! @MFA_Ukraine pic.twitter.com/4ZygAgKJlZ— Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 19, 2019
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Ранее посол Франции Изабель Дюмон заявляла, что у Владимира Зеленского "есть политическое чутье.
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