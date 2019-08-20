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Луценко назвал себя “революционным прокурором”

Комментариев: 1
Генпрокурор похвалил сам себя.
Луценко сам себя похвалил
Луценко сам себя похвалил
facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко похвалил сам себя. Об этом он рассказал в ходе интервью Цензору.

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Луценко акцентировал на том, что систему сломать практически невозможно. Нужен опыт парламентской и политической работы. По скромному мнению главы Генпрокуратуры, ему удалось сделать прорыв.

После трех предыдущих назначений стало ясно, что люди системы систему ломать не будут. Они не делились и не собирались делиться полномочиями, каждый видел себя гарантом законности. Разрушить систему репрессивного характера постНКВД мог только человек с революционным прошлым и соответствующим опытом парламентской и политической работы. Именно это я и сделал, - сказал Луценко.

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Генпрокурор намекнул, что никто, кроме него, систему в Генеральной прокуратуре сломать даже не пытался.

Напомним, в кабинете зама Луценко обнаружили прослушку. Винят Сытника. У генпрокурора связывают такую находку с тем, что замгенпрокурора руководит прокурором по делу Артема Сытника.

 

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Теги: Луценко, интервью, революционный прокурор, ГПУ
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Комментариев (1)
КимЧенПых    20.08.2019, 13:01
Оценка:  +1
КимЧенПых
такой оху.енный что аж трисёт
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