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В больницу Каменского подбросили малыша с привязанными к руке обручальными кольцами

Комментариев: 1
Врачи говорят, что мальчику уже около 2 месяцев.
Малыш здоров
Малыш здоров
dp.npu.gov.ua

К отделению скорой помощи в городе Каменское Днепропетровской области неизвестные подбросили младенца в спортивной сумке. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Инцидент произошел сегодня, 20 августа, около 7 часов утра. Медики говорят, что малышу от 1,5 до 2 месяцев. Малыша подбросили в спортивной сумке, его одежда не была слишком чистой. Врачи осмотрели ребенка. Его состояние на данный момент оценивается, как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью сейчас нет.

С малышом были обручальные кольца
С малышом были обручальные кольца
dp.npu.gov.ua

Интересно, что к ручке ребенка были привязаны два обручальных кольца. 

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Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские обращаются ко всем жителям Каменского с просьбой помочь установить мать ребенка. Любую имеющую отношение к делу информацию можно сообщить в полицию по телефонам 102, (068) 973-46-22, (096) 586-94-41.

Напомним, в Днепре пьяная мать шла с коляской по улице и поила младенца водкой. Мамочка и ее сожитель потерялись в пространстве. 

 

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Теги: ребенок, младенец, Каменское, полиция
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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    20.08.2019, 14:02
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
зачем искать мать?..лучше пусть усыновит семья, которая не имеет детей!...
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